Sanremo, al Casinò esposta la giacca di Tony Renis

Sanremo. Era il 1963 quando Tony Renis vinse il suo primo Festival di Sanremo. Lo fece indossando, quasi come se fosse un portafortuna, la giacca forgiata da Francesco Orlandi anche lui vincitore di un “Sanremo” quello della Moda Maschile. Cantava “Uno per tutte” in coppia con Emilio Pericoli, scritta insieme ad Alberto Testa e Mogol.

Due Festival tra musica e Moda che per anni si sono rincorsi nelle sale del Casinò di Sanremo. A sessant’anni di distanza, per ricordare anche la tradizione legata all’arte sartoriale la Casa da Gioco espone la giacca con cui Tony Renis nel 1963 sbaragliò i suoi antagonisti insieme ad alcuni cimeli che parlano della storia musicale di un artista famoso in tutto il mondo, cimeli provenienti dal Museo del Festival.

» leggi tutto su www.riviera24.it