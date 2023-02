Sanremo, Blanco fischiato dal pubblico dell’Ariston. Spacca tutto perché non si sente in cuffia: «Almeno mi sono divertito»

Sanremo. Fischi durante l’esibizione di Blanco, che a metà della sua canzone, ha iniziato a prendere a calci i fiori che decoravano il palco del teatro Ariston di Sanremo. Il motivo: «Non sentivo in cuffia, non potevo cantare», ha spiegato il giovane artista, vincitore lo scorso anno con Mahmood del Festival di Sanremo.

Al termine della sua esibizione, in veste di ospite per presentare il suo nuovo sindaco, Amadeus lo ha raggiunto sul palco chiedendogli cosa fosse successo. A quel punto Blanco ha confessato che l’audio era andato via. Non riuscendo più a cantare, il giovane ha deciso di rompere quello che c’era sul palco: «Almeno mi sono divertito – ha detto, tra i fischi del pubblico in sala – La musica è anche questo, divertirsi». Risposte che hanno lasciato basiti gli spettatori. E forse anche lo stesso Amadeus, che ha cercato di portare il giovane, colto da un eccesso di rabbia, alla ragione.

