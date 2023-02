Sanremo, Elena Sofia Ricci incanta l’Ariston, è lei la “queen” del web

Sanremo. Eleganza, stile, professionalità. Non c’è dubbio e il web incorona Elena Sofia Ricci ‘queen’ di stile nella sua semplicità. L’attrice sul palco dell’Ariston per presentare la fiction ‘Fiori sopra l’inferno’, in onda da lunedì 13 febbraio su Rai1. Non più nei panni di Suor Angela ma del profiler Teresa Battaglia, un poliziotto che studia il profilo psichiatrico dei serial killer. Un personaggio tratto dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti. L’attrice è entrata nei trend di Twitter, in cui molti utenti non solo hanno apprezzato la sua eleganza ma anche un curioso collegamento con la celebre fiction amatissima ‘I Cesaroni’.

La Ricci, infatti, ha presentato la cantante Ariete in gara con il brano ‘Un mare di guai’, titolo della canzone che ha scritto Marco Cesaroni (Matteo Branciamore) per la sua Eva (Alessandra Mastronardi). Per la temuta discesa dalle scale dell’Ariston, l’attrice è stata accompagnata dalle note di ‘Combattente’ di Fiorella Mannoia: «Che bello essere qua ho una personalità multipla – ha scherzato la Ricci – di cui comincio ad essere preoccupata: sono un po’ Suor Angela, un po’ Teresa Battaglia, in questi giorni sono al Teatro Quirino a Roma e poi in giro per l’Italia con la Dolce Ala della giovinezza nel ruolo di Alexandra del Lago e quando mi alzo mi chiedo oggi chi devo essere? Chi devo interpretare?».

