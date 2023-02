Sanremo, il senatore Gianni Berrino contro Blanco: fiori distrutti sul palco sono «sfregio alla città»

Sanremo. «Non mi va di sfruttare in negativo l’enorme audìence del Fetival della mia città. Non mi stupisco per le sue stranezze, né per la ricerca spasmodica di visibilità dei cantanti, più o meno famosi. Amo il rock e di chitarre e casse distrutte nei concerti, ne ho pieni gli occhi e le orecchie. Ma anche al Tutto quanto fa spettacolo, c’è un limite. A Sanremo i fiori sono sacri. Sanremo è la città dei fiori e delle canzoni». Lo ha scritto in un post su Facebook il senatore Gianni Berrino, commentando con sdegno il gesto di Blanco: l’artista, ospite del 73esimo Festival di Sanremo, ha infatti preso a calci i fiori sul palco quando l’audio delle sue cuffie ha smesso di funzionare.

Non potendo cantare, Blanco ha pensato di «divertirsi» (così come da lui dichiarato), distruggendo tutto.

» leggi tutto su www.riviera24.it