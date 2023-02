Sanremo2023, boom di vendite di biglietti per i Pooh dopo l’esibizione all’Ariston

Sanremo. Fan scatenati per il ritorno dei Pooh: dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston, come super ospiti, sono oltre 20mila i ticket venduti per il concerto che si terrà a San Siro il prossimo 6 luglio. Il dato è stato reso noto stamane in sala stampa.

«La vera motivazione del fatto che i Pooh, nel 2016, sono scesi dal palco è perché stavamo vivendo un momento particolare – ha detto Dodi Battaglia – Poi sono accadute tante cose, è accaduta la morte di Stefano (Stefano D’Orazio), che ci ha segnato profondamente. Il fatto di essere tornati assieme su un palcoscenico in questa occasione nasce da un’esigenza profonda. Sono sei anni che i Pooh, e dico i Pooh e non Dodi Battaglia, Roby Facchinetti, Red Canzian, Riccardo Fogli, fanno dei percorsi diversi uno dall’altro. In occasione di una serata che è stata organizzata il 20 di gennaio, c’è stata una grande occasione, magica, non voluta, che il cielo ci ha messo davanti: è stata l’occasione per ritrovarci a parlare di un progetto, la serata dedicata a Valerio Negrini (paroliere dei Pooh, ndr), che è poi sfociata nella proposta di Amadeus di partecipare al Festival». «Il dato vero per cui i Pooh sono tornati insieme è perché, come dice questo progetto, “si può essere amici per sempre”».

