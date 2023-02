‘Santa’: “Casa del Pensiero”, dal 17 la seconda edizione

Dall’ufficio stampa del Comune di Santa Margherita Ligure

Pensare rende liberi e non schiavi consenzienti. Parte il 17 febbraio la 2ª Edizione del Progetto Casa del Pensiero con la direzione artistica di Pino Petruzzelli e forte del successo dello scorso anno come dimostrano le parole dei diversi partner: “Un importante progetto. Un successo.” Nicoletta Dacrema Prorettrice Vicaria Unige. “Un progetto che ha avuto il successo che merita.” Francesco Manetti Direttore Accademia S. D’Amico di Roma. “Un bellissimo progetto che fa vedere come i giovani siano il futuro.” Cristina Bolla Presidente Genova Liguria Film Commission. “Sono stato profondamente colpito dagli scritti dei ragazzi.” Giorgio Vallortigara neuroscienziato. “Un progetto che mi ha lasciato un segno.” Eraldo Affinati scrittore. “Un’esperienza che mi ha dato fiducia nel futuro.” Giuseppe Piccioni regista cinematografico. Ma anche gli studenti hanno espresso apprezzamento: così lo studente di Filosofia Edson Landa: “E’ stata l’occasione per cercare ancora, senza risparmiarsi. Stimolo ad avanzare, chiedere, spogliarsi e a sbagliare, in uno scenario di autentica fratellanza e accoglienza.” Queste le parole della studentessa di Lettere Federica Kessisoglu: “Tempo speso a pensare, finalmente.”

