Sarzana al voto: a sinistra del Pd nasce una lista che sosterrà M5S e Giorgi

In attesa di ufficializzare la candidatura a sindaco di Federica Giorgi, il Movimento 5 Stelle a Sarzana ha trovato l’intesa per il sostegno da una lista civica appena formata con l’obiettivo di allargare il campo presentandosi come alternativa a centrodestra e soprattutto centrosinistra, avendo al suo interno Rifondazione, Sinistra Italiana, Verdi e Circolo Pertini che ne faranno parte senza presenziare con il proprio simbolo. Capolista sarà Valter Chiappini, già consigliere comunale con M5S e Sarzana in Movimento, sigla con la quale si era candidato a sindaco nel 2018.

“Assieme alla già annunciata lista del M5S, con la sua candidata Giorgi, ci sarà anche una lista civica – si legge in una nota – che intende raccogliere le straordinarie esperienze manifestate in questi anni dai movimenti in difesa del diritto alla salute pubblica, dalla lotta alle mafie e alla corruzione, per la difesa dell’ambiente e dell’acqua pubblica o contrarie alla devastazione e svendita del territorio ed unirla alle esperienze della militanza sindacale, politica e culturale che si riconoscono in questi spazi. Quindi – si legge ancora – difesa del nostro ospedale e dei servizi sanitari e sociali locali, dell’ambiente e del demanio pubblico, passando per viabilità, parcheggi, gestione rifiuti e tasse locali, solo per citare alcuni specifici punti. Una lista che, partendo da un chiaro indirizzo progressista, si pone come punto di riferimento di un voto a sinistra e per chi vuole avere una ulteriore alternativa, e per la quale è stato proposto come capolista Valter Chiappini.

Piena sinergia sulle tematiche con Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e Verdi che daranno indicazione di voto per la lista civica senza presentare il proprio simbolo, come pure dal Circolo Pertini e sono in programma incontri con altre associazioni locali. L’obbiettivo è quello di ricompattare anche per il dopo voto “le fila di una partecipazione ampia, effettiva, plurale, per costruire le basi di un nuovo spazio autenticamente civico, a partire dal basso”. E non a caso quest’ultima frase è ripresa dal documento dei giovani Sarzanesi di centrosinistra che è condivisa in toto. Proprio qui – conclude la nota – sta il punto di una nuova visione della città e dei suoi problemi che le ultime amministrazioni non hanno saputo o voluto cogliere chiudendosi nell’autoreferenzialità, nel decisionismo unilaterale, nel privilegiare interessi privati rispetto ai beni comuni e nella propaganda dell’apparenza e della normale amministrazione rispetto alla sostanza delle vere problematiche della città e del territorio”. Sempre a sinistra infine potrebbe correre da solo il PCI che potrebbe presentare una lista guidata da Matteo Bellegoni.

L’articolo Formazione operatori sociosanitari, bando in giunta regionale entro fine mese proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com