Scomparso Francesco Laghezza. Ha dedicato la sua vita all’attività di spedizioniere doganale

E’ scomparso ieri mattina Francesco Laghezza, padre dell’imprenditore Alessandro. Nato nel 1940 alla Spezia, ha dedicato la sua vita all’attività di spedizioniere doganale, che ha svolto con grande passione e competenza, arrivando ad essere riconosciuto come uno dei più grandi esperti in ambito doganale a livello nazionale. Francesco Laghezza inizia a lavorare nel 1955 a soli 15 anni in un porto completamente diverso da quello di oggi che, si può dire, ha contribuito a costruire.

Presta la sua attività per ditte storiche quali Pistelli e Patrone sino all’incontro con Ino Ratti nel 1980, che costituisce un punto di svolta nella sua carriera con la nascita della Ratti & Laghezza e che si intreccia con lo sviluppo del sistema portuale così come lo conosciamo oggi. Molto importante è la collaborazione con la Messina, un vero e proprio laboratorio di di efficienza e di innovazioni, che Francesco Laghezza apporta soprattutto in termini di procedure doganali insieme al Dottor Tramacere, Direttore della Dogana in quegli anni. Tali innov

