Test kit per diabetici, Rossetti (Pd): “Da giugno possibile ritirare i presidi fuori dalle Asl di residenza”

Genova. “Ci fa piacere che la Giunta abbia accolto le mie sollecitazioni e da giugno i diabetici potranno ritirare gratuitamente i test kit per misurare la glicemia in tutte le farmacie della Liguria a prescindere dalla Asl di appartenenza, un’iniziativa già attiva in Asl 3 e che ora finalmente verrà estesa a tutte le Asl” afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sulla distribuzione dei presidi sanitari per i diabetici, dopo aver presentato un ordine del giorno sul tema” continua ancora.

E prosegue: “Questa misura non poteva rimanere relegata a un solo pezzo di territorio, perché grazie all’uso di processi informatici dovrebbe essere ormai automatico che, con una ricetta e il codice fiscale, i pazienti possano ritirare i propri dispositivi in tutta la Regione. Questo agevola soprattutto le persone più anziane che vivono in un territorio di una Asl diversa da quella di residenza, perché domiciliati da figli o parenti, ma è un vantaggio per chiunque si trovi lontano dal luogo di residenza e abbia bisogno di avere il proprio kit per il controllo della glicemia”.

» leggi tutto su www.genova24.it