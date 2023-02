Una squadra di studenti del Capellini Sauro all’olimpiade di scienze sperimentali

Leonardo Bracelli della 3ECH dell’Istituto Tecnico corso Chimica e materiali per le tecnologie del mare, Pietro Zanichelli e Christian Sbernadori rispettivamente della 3ELS e 3DLS del Liceo delle Scienze Applicate, accompagnati dalla professoressa Paola Gigantesco, rappresenteranno l’IIS Capellini Sauro alla competizione nazionale, Eoesit, progettata dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (Aif), nell’ambito dell’iniziativa Giochi di Anacleto, che si svolgerà dal 15 al 17 febbraio nei laboratori didattici dell’Università degli Studi di Padova.

“La prova costituisce il canale per la partecipazione italiana alla competizione EOES – European Olympiad of Experimental Science, alla quale parteciperanno i primi due classificati delle prove nazionali -spiegano dal Capellini Sauro -. Collaborano con l’Aif nell’organizzazione delle EOESit sia i Dipartimenti di Biologia, di Scienze Chimiche e di Fisica e Astronomia dell’Università degli Studi di Padova, che la Divisione Didattica della Società di Chimica Italiana (DDSCI)”.

“La squadra del Capellini Sauro ha raggiunto il prestigioso obiettivo superando dapprima la fase di istituto che vedeva 6 squadre in gara e successivamente, nella prima prova nazionale, classificandosi tra i migliori 12 su più di 40 Istituti partecipanti – proseguono dalla scuola -. Degna di nota la prestazione di Leonardo Bracelli che, nella prova di chimica si è posizionato in fascia oro, comprendente i migliori 6 studenti”.

“Eoes è una olimpiade per chi ha interesse per le scienze sperimentali, per chi ama osservare, provare, misurare, capire come vanno le cose – concludono dal Capellini Sauro -. Si rivolge a studenti di età non superiore ai 17 anni e ha la finalità di promuovere la pratica sperimentale nell’insegnamento e apprendimento delle scienze. Eoes propone prove da affrontare in gruppo, prevalentemente sperimentali, e nelle quali confluiscono procedure proprie della biologia, della chimica e della fisica. La “didattica laboratoriale” è peraltro uno dei capisaldi dell’offerta formativa del Capellini Sauro e tale risultato premia l’impegno profuso nel potenziamento dei laboratori dell’Istituto”.

