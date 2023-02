Zapata, Pd: “Non interrompere l’esperienza del centro sociale, dalla giunta Bucci posizioni strumentali”

Genova. In apertura di seduta del consiglio del Municipio II Centro Ovest, il Partito Democratico ha espresso solidarietà e vicinanza alle attiviste e agli attivisti del Centro Sociale Zapata, spazio che in questi anni si è contraddistinto per essere un punto di aggregazione importante per Sampierdarena e non solo, fornendo programmazioni culturali e musicali di qualità, in una visione di città aperta, multiculturale e moderna.

“Non sottostiamo al giochetto dell’Amministrazione comunale – dichiarano i Consiglieri Municipali del PD nel Municipio II Centro Ovest – di mettere in contrapposizione due realtà, solo per calcoli politici”.

» leggi tutto su www.genova24.it