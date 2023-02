Asl1, risponde al consigliere Ioculano: «Rete di emergenza efficace, codice rossi anche a Bordighera»

Bordighera. «Vorrei precisare un punto fondamentale. In Sanita dobbiamo soccorrere le persone nella rete di emergenza e portarle negli ospedali più appropriati. Questo non vuol dire che qui non vorremmo i codici rossi ma vorremmo, nell’ambito della rete di emergenza, quei codici in grado di essere curati qui. Oppure se si autopresentano verranno curati qui o trasportati in altri ospedali se necessario. Questo significa avere una rete di emergenza efficace ed efficiente». Lo ha dichiarato il direttore generale di Asl1, Luca Stucchi, replicando alle dichiarazioni del consigliere regionale Enrico Ioculano (Pd), relative, in particolare, a quanto affermato da Ioculano che, in una nota stampa, aveva parlato del «dirottamento dei codici rossi all’ospedale di Sanremo».

