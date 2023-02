Balneari, proroga di un anno delle concessioni: “Ora una soluzione definitiva per dare certezze alle imprese”

Liguria. “Prendiamo atto, con rispetto, della volontà della maggioranza di governo di emanare una mini proroga di un anno della scadenza delle concessioni e di cinque mesi per regolare le gare istituendo un tavolo per la mappatura”. Lo afferma il presidente provinciale e regionale del sindacato Sib-Confcommercio Enrico Schiappapietra, dopo il via libera agli emendamenti sul decreto Milleproroghe che riguardano la categoria dei balneari.

“Si tratta del resto di termini, di fatto già scaduti e oramai impossibili da rispettare sia per quanto riguarda l’emanazione dei decreti attuativi che doveva avvenire entro l’ormai prossimo 27 febbraio che per le decine di migliaia di gare che i comuni avrebbero dovuto fare entro la fine di quest’anno” aggiunge.

» leggi tutto su www.ivg.it