Savona. Massimo Cittadino ha contattato il Finale, come conferma ai nostri microfoni, per l’acquisto della matricola sportiva. La trattativa, tuttavia, sarebbe già saltata prima di abbozzarsi.

“Hanno troppi debiti e sono in brutte acque a livello di classifica – ha dichiarato il presidente biancoblù -. Non è vero, come si dice in giro, che c’è stato un loro rifiuto. Siamo stati noi a scegliere di dirottarci su altre realtà perché non ci sono le condizioni opportune per poter proseguire”.

» leggi tutto su www.ivg.it