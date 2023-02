Cooperazione transfrontaliera, primo bando da 77mln: sostenibilità, digitale e formazione

Liguria. Calcio d’inizio per la nuova programmazione Interreg Marittimo 2021-2027: a Bastia, in Corsica, si sono riuniti oggi i territori dello spazio marittimo (Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e Région Sud – Provenza, Costa Azzurra) per presentare il primo avviso del programma Italia-Francia Marittimo di cooperazione transfrontaliera.

Presenti gli stakeholders e i futuri beneficiari. Per la Liguria: Regione, Anci, le due Camere di Commercio, di Genova e Riviere di Liguria, l’Università di Genova, i centri di ricerca, Filse e Liguria Ricerche.

» leggi tutto su www.ivg.it