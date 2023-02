Coppa Liguria, il Savona esce a testa altissima contro il Pra’. Frumento: “Orgogliosi di noi stessi”

Savona. Stagione 2022-2023, un’annata ai limiti dell’immaginabile quella che stanno passando squadra e staff del Savona Calcio. Allenamenti saltuari e senza una collocazione stabile, una rosa ridotta all’osso che si unisce alle diverse incertezze societarie. In tutto questo marasma, gli uomini di Ermanno Frumento hanno nuovamente buttato il cuore (grande) contro gli ostacoli (tanti).

L’andata dei quarti di finale di Coppa Liguria era finita 1-0 per il Pra’ di Odelaschi. Il match di ieri sera non si è esaurito nei novanta minuti, siccome il 2-1 dei biancoblù lo hanno spinto prima sino ai supplementari e poi ai calci di rigore. Alla fine saranno i genovesi a spuntarla ma la prestazione del Vecchio Delfino è stata davvero lodevole, soprattutto avendo 14 giocatori a disposizione e con Barbara, il secondo portiere, schierato occasionalmente come ala destra.

