“Cosa succede dentro lo Zapata?”: il centro sociale si apre alla città per lanciare il corteo cittadino contro lo sgombero

Genova. “Ultimamente sono in molti a parlare dello Zapata, ma dentro allo Zapata che cosa succede davvero?”. Così inizia il video-documento pubblicato in queste ore dagli attivisti del centro sociale, sorto nel 1994 nel cuore di Sampierdarena e per il quale da settimane si sta parlando in maniera sempre più insistente dello sgombero per fare spazio al progetto di riqualificazione dei Magazzini del Sale.

Un video che mette in vetrina tutte quelle attività che in questi anni sono state portate avanti dagli attivisti, e che spesso restano fuori dal dibattito politico e cittadino: un viaggio all’interno del centro sociale per mostrare a tutta la città quello che succede dentro quelle mura.

