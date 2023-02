Penultima seduta a Follo oggi per lo Spezia che sabato sarà di scena a Empoli. Il gruppo aquilotto ha svolto riscaldamento tecnico, sviluppi offensivi, esercitazioni tecnico-tattiche e partitella a ranghi misti per concludere l’allenamento. Domani Gotti e i suoi ragazzi sosterranno la rifinitura della vigilia prima della partenza per la Toscana.

