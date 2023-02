E’ fatta, l’ospedale Saint Charles di Bordighera sarà gestito dai privati: siglato il contratto tra Asl1 e Gvm care & research

Bordighera. È stato siglato nel tardo pomeriggio, presso l’ospedale di Bordighera, il «contratto di concessione di beni immobili e affidamento servizi» tra Asl1 e Gvm Care & Research per la gestione del Saint Charles. Il documento, che segna il passaggio della gestione dell’ospedale ai privati, è stato sottoscritto dal direttore generale della Asl1 Filippo Stucchi e dal presidente di GVM Care & Research Ettore Sansavini, alla presenza del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dell’assessore alla Sanità Angelo Gratarola e del sindaco Vittorio Ingenito. Era presente anche l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola, con le consigliere di maggioranza Veronica Russo, Mabel Riolfo e Alessandra Cerri.

«Questa firma non sancisce tanto una privatizzazione, quanto una collaborazione tra pubblico e privato nella gestione di un importante presidio per questo territorio, insieme al gruppo Sansavini – dichiara il presidente Toti – Si tratta di un successo importante, frutto di un lavoro serio e tenace che permetterà, da qui a sei mesi, di crescere e di riaprire tutti i suoi reparti. Questo ospedale ha seguito il percorso di tanti altri piccoli presidi italiani, spesso dovuto alla difficoltà nel reperire personale e alla rigidità del sistema pubblico più che alla scarsità di risorse, per non parlare del colpo inferto dalla pandemia. Questo accordo – conclude – rappresenta un bel momento per questo territorio, anche perché si aggiunge ad un grande lavoro complessivo che conta, tra i suoi vari punti, anche l’ospedale unico di Taggia e la nuova casa della salute a Ventimiglia: investimenti importanti che sono solo l’inizio del percorso».

