Festival, i Maneskin infiammano l’Ariston e conquistano il premio Città di Sanremo

Sanremo. Per il secondo anno consecutivo sono stati i Maneskin i super ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2023. I vincitori dell’edizione 2021 hanno fatto il loro ingresso a teatro dalla platea, fra il pubblico già in estasi di poterli vedere dal vivo ancor prima dell’inizio della loro esibizione. Il breve ma intenso concerto si è aperto con I Wanna be your slave, prima parte di un medley di 4 grandi successi che ha ricompreso Zitti e buoni (il brano con cui hanno trionfato nella kermesse), The loneliest e Gossip, l’ultimo singolo incluso nell’album Rush, attualmente in vetta alle classifiche di 15 Paesi nel mondo. Come a consacrare ulteriormente l’immensa popolarità acquisita del gruppo italiano, questa sera sul palco dell’Ariston a suonare con i Maneskin c’era il chitarrista statunitense Tom Morello dei Rage Against the Machine e degli Street Sweeper Social Club.

Prima di tornare alla gara, Amadeus ha consegnato nelle mani del leader Damiano il premio Città di Sanremo. «Siete cittadini di questa città perché Sanremo vi ama, l’Italia vi ama e il mondo via ama. Avete fatto in due anni cose incredibili», – ha spiegato il direttore artistico -. La partecipazione dello scorso anno al Festival per i Maneskin si era aperta con Amadeus che era andato a prenderli personalmente in via Ascquasciati, all’uscita dell’Hotel Globo, con una golf cart a sei posti.

