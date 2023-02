Fiamme in un magazzino dell’arsenale: in fumo documenti e vernici

Un magazzino dell’arsenale militare della Spezia è stato interessato da un incendio nel pomeriggio di ieri. La dinamica è in fase di accertamento e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco.All’interno del deposito situato nel lato di ponente sono stati rinvenuti i resti inceneriti di vecchi documenti, rimasti danneggiati degli scaffali sopra i quali erano presenti delle vernici, attrezzature da officina, tavole di legno e alcune reti di materassi nel deposito. Non ci sono stati feriti e le fiamme non hanno compromesso la struttura del magazzino. I pompieri hanno proceduto poi con la bonifica e lo smassamento.

