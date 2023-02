Fondazione Gaslini, immobili all’asta tra La Spezia e Riomaggiore

La Fondazione Gerolamo Gaslini mette all’asta alcuni immobili dislocati tra La Spezia e Riomaggiore. Si tratta, per quanto riguarda il capoluogo, di un’abitazione al terzo piano in Via privata Bertoloni (prezzo a base d’asta 127.500 euro), di un fondo a uso cantina nella medesima via (base 11.500 euro), di un’abitazione al secondo piano in Via Napoli (62.500 euro), di un box in Via Federici (29mila euro); mentre a Riomaggiore sono all’asta un lotto costituito da un’abitazione al primo piano con ingresso da Via Matteotti e due abitazioni ai piani quinto e sesto con ingresso da Via Loca (base 410mila euro), un’abitazione in Via Matteotti (295mila euro), un immobile a uso magazzino in Salita al Castello (20.500 euro), infine un terreno (2.200 euro). Il pubblico incanto si terrà a Genova il prossimo 14 marzo. Le offerte dovranno pervenire alla Fondazione Gaslini entro le 12.00 del 13 marzo. Scopo della Fondazione, come noto, sono la cura, la difesa e l’assistenza dei più piccoli, in particolare attraverso l’Istituto Giannina Gaslini.

Sul sito della Fondazione tutte la informazioni sull’asta.

