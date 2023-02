Freddo, a Genova temperature sotto zero in molti quartieri e ghiaccio sulle strade

Genova. È una notte davvero gelida quella trascorsa sulla Liguria, probabilmente la più fredda dall’inizio dell’anno e dall’avvio di questa stagione invernale. Il termometro è sceso sotto lo zero in diversi quartieri della città di Genova, non solo sulle alture. E una lieve patina di ghiaccio ha ricoperto anche l’acqua della fontana di piazza De Ferrari.

Il sistema Omirl di Arpal ha registrato minime di -1,8 gradi al Castellaccio, -0,8 a Pontedecimo, -0,7 a Pegli, -0,3 a Quezzi. Unici valori positivi a Bolzaneto (0,1), Foce (1,4) e Sant’Ilario, che con un valore di 9,5 gradi segna una differenza abissale rispetto al centro confermandosi un’isola felice grazie alla protezione offerta dagli alti rilievi alle spalle.

