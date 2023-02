Generatori all’Ucraina per affrontare l’inverno, la mozione arriva a Lerici

Una mozione perché anche Lerici aderisca al progetto ‘Generatori per l’Ucraina’. A presentarla il consigliere comunale Bernardo Ratti per il gruppo Siamo il Golfo dei poeti. Nella mozione si ricorda che lo scorso 23 novembre il Parlamento europeo ed Eurocities, la rete di oltre duecento città tra le più grandi d’Europa, hanno lanciato la campagna ‘Generators of Hope’, che invita le città europee a donare generatori di energia, trasformatori e parti di ricambio delle reti elettriche per aiutare gli ucraini a superare il duro inverno, e il 13 dicembre la Commissione europea e il Comitato europeo delle regioni hanno esortato le città e le regioni a prendere urgentemente in considerazione la possibilità di impegnarsi in questo senso. “Una grande campagna ‘Generatori per l’Ucraina’, che duri per tutto l’inverno e oltre – si legge -, potrebbe funzionare come vero e indiscutibile atto anti-bellico condiviso, atto umanitario di pace e di conforto. Una luce contro le tenebre: generatori, torce, pile, tutto quanto fa luce e fa casa”, ricordando altresì che “il Comune di Lerici, con i propri Servizi sociali e l’Ufficio istruzione, in questi mesi si è attivato per supportare in qualche modo i profughi ucraini ospiti di famiglie lericine”. Nei giorni scorso l’adesione al progetto da parte del Comune della Spezia.

