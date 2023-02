Ginnastica/ Recco si propone come sede della seconda prova ritmica

Da Asd Ginnastica Recco

E’ iniziato il Campionato Regionale, Sezione Ritmica, della Federazione Ginnastica d’Italia e la ASD Ginnastica Recco impone la sua presenza presentando una numerosa e forte rappresentanza di atlete. Il difficile lavoro svolto dalle allenatrici federali, Alessandra Rausa, Mariella Stagnaro, Naomi Nicora e Martina Casareto, produce risultati che alla vigilia sembravano impossibili da raggiungere. La ASD Ginnastica Recco, pur con le difficoltà dovute alla carenze di impianti sportivi idonei, ha proposto la sua candidatura per l’organizzazione della seconda prova di questa bellissima specialità ginnica. Da segnalare, nella prova di Lavagna, l’affermazione di Irene Calafati (LC Junior 1) , il secondo posto di Alisee Massone (LB Junior Fune) e il terzo di Giada Provino (LB Junior Clavette). Tra le Allieve quarta fascia, applausi per Elena Schroemberg (prima) Alice Ratto (quarta). Capitolo Gym Result: piazzamenti di rilievo per Elena Maracci e Asia Artuffo, rispettivamente prima e seconda.

