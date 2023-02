Gronda, M5s: “Progetto inadeguato, incomprensibile che non venga scelta la Genovina”

Genova. Martedì scorso il M5s Genova ha portato in Consiglio comunale una mozione per impegnare il sindaco e la giunta a intraprendere un percorso in sinergia con Autostrade per l’Italia, i Municipi coinvolti e tutti i soggetti interessati alla realizzazione della Gronda di Ponente. Il documento è stato respinto.

Il tema viene ripreso oggi dal consigliere pentastellato del V Municipio Val Polcevera, Mirko Carissimo, che commenta: “Il Movimento 5 Stelle è favorevole al raddoppio della A7 e anzi questo per noi potrebbe essere già partito. La parte restante dell’originario progetto della Gronda è invece per noi anacronistico, dannoso per l’ambiente e la salute e pericoloso per lo stato di fragilità del nostro territorio dal punto di vista idrogeologico”.

