“I fiori vanno nell’organico” e “Assumiamo giardinieri”, così Amiu e Aster sfruttano il caso Blanco

Genova. Il tormentone del “Blanco furioso” e l’immagine del cantante pop che distrugge i fiori sul palco di Sanremo ha conquistato qualsiasi spazio social disponibile e le partecipate comunali genovesi non sono state da meno.

Sia Amiu sia Aster hanno sfruttato il caso per comunicare, in maniera ironica, alcuni concetti del tutto seri. E così se Amiu mostra il rapper intento a prendere a calci mazzi di rose rosse per ricordare che “i fiori vanno gettati nell’organico”, Aster – la partecipata che si occupa di manutenzioni – annuncia una nuova ondata di assunzioni.

