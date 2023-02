L’acqua al centro della seconda edizione del premio ‘Arcola un borgo da favola’

Dopo il successo della prima volta – oltre duecento bambini partecipanti, quasi cinquanta opere in concorso – Arcola propone la seconda edizione del premio nazionale di letteratura per l’infanzia ‘Arcola un borgo da favola’. «Crediamo moltissimo in questa iniziativa – afferma l’assessore alla Cultura Sara Luciani – per favorire la crescita della persona sia nell’ambito educativo scolastico sia attraverso progettualità che riguardano tutte le fasce di età presenti nelle nostre scuole. Anche questa seconda edizione è riservata alla letteratura per l’infanzia. Possono partecipare sia autori che abbiano pubblicato con case editrici, sia ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado delle scuole di tutta Italia. La novità di quest’anno è che abbiamo aggiunto una categoria ‘grafica’ riservata ai bambini delle scuole dell’infanzia. Il tema scelto per il 2023 è l’acqua: ci piaceva dare una connotazione ecologista e di tutela e difesa dell’ambiente, ascoltando soprattutto la voce di bambini. Un ringraziamento alla società Acquedotti Tirreni che sarà nostra partner in questa edizione».

Il concorso prevede tre categorie: letteratura edita (riservata ai maggiorenni): poesie, filastrocche, fiabe, favole e racconti fantastici; letteratura inedita (riservata ai ragazzi delle scuole di tutta Italia); materiale grafico, per i bambini delle scuole dell’infanzia. Tutte le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 5 aprile 2023.

