L’amore al tempo dei libri

Non so se capita anche a voi ma, per quanto mi riguarda, ogni libro che leggo può essere paragonato ad una storia d’amore. Ci sono quei libri che ti attraggono dalla copertina ma poi realizzi che il contenuto non fa per te, altri che all’apparenza sembrano poco interessanti e poi riservano una trama coinvolgente, altri ancora di cui tutti parlano bene ma a te proprio non convincono. E poi ci sono quei libri che ti lasciano senza parole, vorresti trascorrere ogni momento in loro compagnia perché non riesci staccarti dalla lettura e altri che ti restano nel cuore.

E’ per questo motivo che l’iniziativa organizzata dalla Compagnia dei Lettori nella sala centrale della Libreria Feltrinelli Point in via Astengo 9-11 r ha subito catturato la mia attenzione.

» leggi tutto su www.ivg.it