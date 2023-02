Ospedale di Bordighera, il privato: «Budget per pronto soccorso non è sufficiente»

Bordighera. Il budget che l’Asl1 elargirà al gruppo Gvm Care & Research, 848mila euro, non è sufficiente per coprire i costi del pronto soccorso. Lo ha detto il presidente del gruppo privato Ettore Sansavini. «Non è sufficiente – ha dichiarato -. Questa è stata una delle discussioni. Però, diciamo che troveremo la soluzione anche nel budget unico che ci verrà affidato. Certamente non vogliamo che l’aspetto economico sia quello che fa mancare la qualità di ciò che faremo. Può darsi che faremo qualcosa in meno, ma lo vogliamo fare qualificato, che dia garanzia ai cittadini. Per noi il malato è il signor malato».

Come risolverete il problema della carenza di medici e infermieri? «E’ un domanda estremamente importante e alla quale è molto difficile rispondere. E’ chiaro che il nostro compito è quello di cercare medici e infermieri, e di convincerli sulla bontà di un progetto che possa dare a loro soddisfazione professionale».

