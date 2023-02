Portofino- ‘Santa’: Circuito del Tigullio”, dal 13 al 15 ottobre

Da Marco Di Stefano e Paolo Fort per “Circuito del Tigullio”

Presso lo stand della Federazione Motociclistica Italiana a Novegro durante la mostra scambio nei giorni 17,18 e 19 Febbraio 2023, sarà possibile ricevere il manifesto istituzionale e la brochure informativa con la prima bozza del programma, oltre a ricevere informazioni e proporre interviste.

L’evento che si svolgerà a S. Margherita Ligure e Portofino il 13, 14 e 15 Ottobre 2023, come per la precedente edizione, è il frutto dell’importante collaborazione tra le Associazioni Circuito del Tigullio, Moto club Colombo e Scuderia Ferrari Club Portofino, con la supervisione della Federazione Motociclistica Italiana, insieme alla Regione Liguria e le Amministrazioni di Santa Margherita Ligure e Portofino.

Si conferma la presenza alla kermesse del Museo Tazio Nuvolari di Mantova, la collaborazione con la World Classic Racing Bike, e diversi Team e collezionisti di fama internazionale, oltre alle innumerevoli collaborazioni con Enti, Musei ed altre Associazioni che condividono la nostra passione per i motori e la storia delle competizioni.

Incorniciato nello splendore del Tigullio, tra S. Margherita Ligure e Portofino, un nuovo viaggio alla riscoperta della nostra storia e della cultura dei motori, la passione di uomini e mezzi che hanno scritto pagine leggendarie che ancora oggi affascinano e arricchiscono il nostro territorio e vivono nell’immaginario di tutti.

Forti del successo e dell’esperienza condivisa nella precedente edizione, abbiamo previsto un

programma ambizioso, nella breve presentazione con il nuovo manifesto in copertina dipinto da Andrew Tosh, andremo ad esporre il menabò della manifestazione, che prevede oltre alle

Rievocazioni sul tracciato originale spazi ed eventi a disposizione dei vari collaboratori e partner.

» leggi tutto su www.levantenews.it