Pronto intervento sociale, emergenza abitativa e contrasto alla povertà: anche a Loano attivo il progetto PrInS

Loano. Così come nel resto del Distretto Sociale Finalese, anche a Loano è attivo il progetto PrInS, il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali volto a contrastare le situazioni di emergenza sociale (estrema povertà e disagio) che possono causare marginalità ed esclusione.

Dopo un’attenta ed approfondita analisi dei bisogni a livello nazionale, gli Enti e gli organi preposti alla salvaguardia e alla promozione del benessere collettivo hanno constatato che l’emergenza abitativa si presenta come una delle maggiori criticità scaturite dalla pandemia. La mission del progetto PrInS è volta alla promozione ed al superamento degli effetti della crisi causata dal Covid-19 e delle sue conseguenze sociali. In particolare, il progetto intende contribuire al superamento dell’attuale frammentazione dei servizi, con particolare riferimento al pronto intervento sociale, e al potenziamento delle strutture di contrasto alla povertà anche estrema o alla marginalità, con investimenti mirati a livello territoriale, nonché favorire l’accessibilità ai servizi essenziali anche per le persone senza dimora presenti sul territorio dei Comuni, garantendo anche l’iscrizione anagrafica (da cui normativamente discende la possibilità di fruire di servizi essenziali connessi ad ulteriori diritti fondamentali costituzionalmente garantiti quali, ad esempio, l’accesso ai servizi socio assistenziali e sanitari).

