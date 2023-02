Quezzi, dice a un gruppo di giovani di fare meno rumore e viene presa a pugni: 53enne aggredita in largo Merlo

Genova. Aggressione ieri sera intorno alle 22.30 ai danni di una donna di 53 anni che si trovava a camminare in largo Merlo. La donna con il volto tumefatto e una ferita alla testa, ha raccontato alla pattuglia della polizia locale arrivata sul posto che aveva notato un gruppo di giovani tunisini fare molto baccano fuori da un bar e aveva detto loro di fare più piano.

In tutta risposta un ragazzo si è avvicinato alla 53enne tirandole due pugni in faccia e facendola cadere a terra. Poi è fuggito. La donna, che in un primo momento aveva rifiutato il ricovero, poi ha deciso invece di andare in ospedale a causa di un dolore alla testa: è stata portata al San Martino in codice giallo.

