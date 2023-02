Rapallo si prepara a San Valentino, patrono degli innamorati. Sul lungomare, fino al 14 febbraio, il Chiosco della Musica e il cuore luminoso sono pronti a fare da sfondo alle foto ricordo. Una splendida installazione nata dall’idea dell’assessore Elisabetta Lai che, in nome della tanto invocata (a parole) destagionalizzazione del turismo, avrebbe voluto coinvolgere con loro iniziative Ascom, Civ, in particolare ristoratori, per attirare a Rapallo tanti ospiti.

