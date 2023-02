Sanremo2023, Matteo Messina Denaro, vice ministro vestito da Hitler e aborto: il rap di Fedez è un pugno in faccia

Sanremo. «Scendo da un catamarano con la carta in mano. Sono Napoleone con la sindrome del nano. Decido io quando venire, bro, me lo preparo: come Matteo Messina Denaro». E’ un pugno in faccia il testo inedito del brano, scritto da Fedez per il suo ritorno a Sanremo, in qualità di ospite del palco sul mare, sulla nave Costa Smeralda ormeggiata davanti al Porto Vecchio.

«Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite – canta Fedez, facendo riferimento alla polemica scatenata da una deputata di FdI – forse è meglio il vice ministro vestito da Hitler». Il rapper mostra una foto di Galeazzo Bignami, viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dal novembre scorso, che nel 2005, in occasione del suo addio al celibato, si fece fotografare con una divisa nazista.

» leggi tutto su www.riviera24.it