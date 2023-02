Sanremo2023, problema audio durante l’esibizione di Grignani che si ferma: «A 50 anni ho imparato come si fa»

Sanremo. Problema audio per Gianluca Grignani. Il cantante, in gara con “Quando ti manca il fiato”, ha interrotto l’esibizione, scusandosi con il pubblico e ringraziando il fonico per il lavoro svolto. «La voce non era più presente. A 50 anni ho imparato come si fa a fare queste cose, a 20 anni non le sapevo fare», ha detto Grignani, facendo ovviamente riferimento a quanto accaduto nel corso della prima serata del 73esimo Festival di Sanremo, quando Blanco, ospite dell’evento, per un problema analogo ha preso a calci le composizioni floreali sul palco.

Ovazione per l’artista da parte del pubblico presente in sala.

