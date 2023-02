‘Santa’: “Il caso del sentiero delle Gave, ma per piacere!”

Da Antonio Leverone (Cosa contano sono le sentenze del Tribunale ndr)

Dopo 4 anni è finalmente conclusa la vergognosa vicenda dei lavori di cementificazione del sentiero e della folle sopraelevazione in tubi innocenti di una ripida discesa del sentiero stesso, al fine di far passare dei “motorini” per i pendolari di Portofino.

Bene! finalmente si è conclusa una presa in giro dei cittadini e cittadine.

In ogni caso “Bene”! in quanto le sentenze devono essere sempre rispettate.

Si legge, ora, che i sindaci di Portofino e Santa Margherita coinvolti, hanno operato per “l’ordine e la sicurezza dei cittadini” (Sindaco di Rapallo) e per “ripristinare il collegamento tra i due paesi limitrofi” (Il Presidente di Regione). Altri scrivono di una “bolla di sapone” inutilmente soffiata dal mondo ambientalista.

» leggi tutto su www.levantenews.it