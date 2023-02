Servizio Civile universale, prorogata al 20 febbraio la scadenza del bando: due i progetti del comune di Taggia

Taggia. Il Dipartimento per le politiche giovanili ed il Servizio civile universale ha prorogato al 20 febbraio, alle 14, la scadenza per presentare le domande per il Servizio civile universale. Il bando è destinato ai giovani tra i 18 e i 28 anni.

Per l’anno 2023 l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Taggia ha attivato due progetti destinati a un totale di otto operatori volontari. Il primo progetto coinvolgerà due ragazzi nelle attività collegate ai due servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale (Nido d’infanzia Girotondo e servizio domiciliare Le Bollicine); il secondo progetto sarà dedicato invece all’attività con gli anziani: due operatori si concentreranno in particolare sull’assistenza e l’animazione, mentre altri due volontari si occuperanno di servizi legati anche al territorio e alla cultura.

