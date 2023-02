Sesta Godano: le ciaspolate di Mangia Trekking

Dall’Associazione Mangia Trekking

Sull’Appennino Tosco Emiliano o sulle Alpi Apuane praticando con continuità lo sport del ciaspolatrekking, l’associazione Mangia Trekking, ha dimostrato quanto possano essere meravigliose ed interessanti le attività dolci sulle montagne. Primo fra tutti il Ciaspolatrekking il quale si può praticare durante le giornate soleggiate ma che mentre imperversano bufere di neve di non eccessiva entità. I veri protagonisti, pionieri di questo sport turistico culturale, non si fermano mai, e nel tempo, conducendo anche piccoli gruppi di appassionati in attività, sono riusciti a farlo divenire anche motivo di economia, per tante realtà che sono impegnate nel settore della ricezione turistica.

