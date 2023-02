Zapata, rebus alternative: per il centro sociale si punta su alcuni magazzini in disuso e persino sui forti

Genova.La questione del possibile sgombero dello Zapata non riguarda soltanto la galassia dei centri sociali genovesi ma si innesta nel più ampio progetto di rigenerazione del macro-quartiere di Sampierdarena che il Comune di Genova ha intenzione di mettere in atto grazie (anche) ai fondi del Pnrr. Sono proprio le scadenze imposte dalla normativa sui fondi europei ad avere smosso acque da tempo immobili ma, a quanto risulta, al Comune non interessa, anzi, una soluzione di conflitto. Tutto si gioca, piuttosto, sulla possibilità di trovare un’alternativa.

Il primo incontro tra gli attivisti dello Zapata e il sindaco Marco Bucci, che ha affidato il dossier al suo vice Pietro Piciocchi, è in programma per il 20 febbraio. Forse in quell’occasione si capirà con più chiarezza quale sia la reale posizione del centro sociale di via Sampierdarena. Perché di fatto, a oggi, continua a non risultare alcuna ingiunzione di sgombero.

