“A far l’amore comincia tu”, l’Accademia delle Belle arti di Sanremo artefice dell’allestimento

Sanremo. Continua il grande successo di pubblico per la mostra dedicata agli abiti dell’indimenticata Raffaella Carrà. Inaugurata domenica scorsa al forte di Santa Tecla, la mostra ha visto in oggi pomeriggio un momento dedicato agli organizzatori che hanno contribuito a realizzare l’esposizione, a partire dai ragazzi dell’Accademia delle Belle arti di Sanremo.

A porgere loro un sincero ringraziamento è stata l’assessore alla Cultura del Comune di Sanremo Silvana Ormea, che ha colto l’occasione per ricordare come l’idea della mostra “A far la moda comincia tu” sia frutto del pensiero di Marvi De Angelis, esperta di stile, unitamente a Mara De Scalzi. “Il progetto nasce l’anno scorso alla fine del 72esimo Festival della Canzone, – ha spiegato Ormea al pubblico di oggi -. Siamo riusciti a far provenire questi abiti da due collezionisti che ne hanno acquistati 300 negli anni. Vorrei ringraziare l’Accademia delle Belle arti di Sanremo e i ragazzi che sono stati impiegati, capitanati dall’architetto Sofia Tonegutti. Come il direttore dell’Accademia delle Belle arti di Sanremo Giampiero Mele“.

