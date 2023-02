A Peppino di Capri il premio Città di Sanremo alla carriera

Sanremo. Il maestro Peppino di Capri, al secolo Giuseppe Faiella, ha ricevuto dal sindaco Alberto Biancheri e dal suo vice Giuseppe Faraldi il premio Città di Sanremo alla carriera per i settant’anni di attività. Elegantissimo, il “re del twist” si è seduto al piano per eseguire “Champagne”: uno dei suoi successi più grandi.

Per quindici volte in gara al Festival della Canzone Italiana, Peppino di Capri ha vinto due edizioni: nel 1973 con “Un grande amore e niente più” e nel 1976 con “Non lo faccio più”.

«E’ un grande onore per la città di Sanremo consegnare un premio a un patrimonio della musica italiana», ha dichiarato il sindaco Biancheri dal palco dell’Ariston. «E’ da tempo che aspettavo questo momento ed è arrivato, meglio tardi che mai», ha risposto l’artista.

