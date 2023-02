Altare, si dimette un altro consigliere di maggioranza. Galizia: “Non mi è piaciuto il comportamento dell’amministrazione”

Altare. “Non sono d’accordo con l’atteggiamento tenuto dall’amministrazione che in diverse occasioni non mi ha informato delle proprie scelte”. Così Giuseppe Galizia, consigliere di maggioranza con le deleghe allo Sport e all’Inclusione sociale, spiega i motivi che l’hanno portato a presentare le dimissioni.

Il sindaco Briano perde quindi un altro consigliere di maggioranza, dopo la stessa decisione presa qualche settimana fa da Rita Scotti, ora consigliere indipendente. Si defila invece, per il momento, dalla vita amministrativa Galizia. Entro il 21 febbraio verrà sostituito. Al suo posto, se accetterà l’incarico, l’ex assessore al Bilancio e all’Urbanistica Roberto Oddera. I due alle scorse elezioni ottennero lo stesso numero di voti, ma passò Galizia in quanto nella lista – composta in ordine alfabetico – il carabiniere veniva prima di Oddera.

