Ambiente, gli assessori Campora e Corso in missione a Bolzano per le best pratice su rifiuti e animali

Genova. Missione a Bolzano e Rovereto degli assessori comunali all’Ambiente Matteo Campora e agli Animali Francesca Corso. I due esponenti della giunta hanno incontrato l’assessore all’Agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Arnold Schuler e hanno visitato l’Eco Center della multiutility della Provincia di Bolzano e l’impianto termovalorizzatore.

«È stata un’interessante occasione per condividere esperienze e approfondire le best pactice sull’ambiente, il riciclo e il riutilizzo dei materiale con un’amministrazione di una città che è la prima in Italia nelle classifiche di Legambiente per il green e la sostenibilità» dichiarano gli assessori Campora e Corso.

