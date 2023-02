Autostrade, passo avanti per l’ampliamento della rampa dalla Guido Rossa al casello di Cornigliano

Genova. Dopo l’affidamento della progettazione a Sviluppo Genova da parte di Autostrade per l’Italia, nel febbraio 2020, in questi giorni si definisce un altro aspetto che renderà possibile l’ampliamento da una a due corsie della rampa che collega la “gronda a mare” – la via Guido Rossa – all’autostrada, quindi al casello di Cornigliano.

Martedì 14 febbraio il consiglio comunale di Genova sarà chiamato a votare una proposta della giunta per la modifica di alcune parti del Puc, piano urbanistico. La modifica, non sostanziale visto che l’area è già interessata dall’infrastruttura, serve a certificare l’interesse pubblico dell’opera su una porzione di terreno dove si trovano alcune proprietà private. In sostanza, con la modifica al Puc, sarà legittimo far scattare le procedure di esproprio.

» leggi tutto su www.genova24.it