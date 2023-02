Oggi alle 16.00 circa un maschietto di tre anni è stato urtato da una vettura mentre, con la mamma, era in via Mazzini a Bogliasco. All’inizio è stato giudicato in codice rosso, poi derubricato in giallo. I militi della Croce Verde di Bogliasco, anche su consiglio del pediatra del bambino, lo hanno trasportato all’Istituto Gaslini per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri dea stazione di Pieve Ligure.

