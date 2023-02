Calcio, il Pra’ FC elimina il Savona. Odescalchi: “Felice ma dobbiamo cambiare mentalità”

Successo 1 a 0 all’andata. Sconfitta 2 a 1 mercoledì scorso in casa del Savona. Due risultati che hanno costretto il Pra’ FC a fare le ore piccole in terra savonese. Serata lunga culminata con la vittoria ai calci di rigore e l’accesso alla semifinale della Coppa Liguria, che vedrà i gialloneri opposti al Pontelungo.

Il primo pensiero di mister Tony Odescalchi è per il Savona, nobile decaduta alla quale però non manca mai l’affetto dei tifosi: “Faccio i complimenti agli avversari e ai tifosi, venuti al Santuario con questo freddo. Sono splendidi. Savona è una piazza che merita di calcare altri palcoscenici e glielo auguro. Fa male vedere queste squadre in Prima Categoria”.

