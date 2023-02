Case Green, Pucciarelli: “Uno schiaffo al nostro Paese, la Lega darà battaglia”

“Il testo approvato dalla maggioranza del Parlamento Europeo sull’efficientamento energetico è uno schiaffo al nostro Paese”. Lo afferma la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli. “Nessuno – prosegue – è contrario all’efficientemento energetico, ma questa direttiva rischia di mettere in seria difficoltà imprese, famiglie e lavoratori, perché non tiene in considerazione l’evidente differenza del patrimonio immobiliare nazionale rispetto a quello del resto d’Europa, ponendo oltretutto delle tempistiche che rendono irrealizzabile il raggiungimento, rispettivamente entro il 2030 e 2033, della Classe energetica E e della Classe energetica D. La Lega si è opposta a questa eurofollia votata dal Pd e che trova d’accordo anche il M5S. Come Lega e come Governo ci batteremo a tutti i livelli per fermare questo schiaffo al nostro Paese”.

