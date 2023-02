Cgil, Cisl e Uil: “Gravissima carenza organici all’Inps spezzina. Eppure nel 2020 è diventato anche polo nazionale per i militari”

Nella mattinata odierna i segretari di Cgil, Cisl e Uil Luca Comiti, Antonio Carro e Marco Furletti insieme ai segretari delle categorie Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Pa Marzia Ilari, Franco Volpi e Paolo Cari Rossi, hanno incontrato il vicario del Prefetto Nicola Venturo per segnalare e denunciare la situazione di grave difficoltà in cui versa la sede spezzina dell’Inps a causa di una ormai cronica e gravissima carenza organica. “La Pubblica Amministrazione vive un momento di grave difficoltà dopo anni di tagli e mancati investimenti in termini di risorse umane ed economiche. La vicenda dell’Inps spezzina è da questo punto di vista emblematica. L’Istituto soffre di una scopertura organica di oltre il 40%”.

Basti pensare che nel 2015 l’Ente aveva 124 dipendenti in servizio ed oggi ne conta soltanto 65, nonostante la fusione con l’Inpdap. I prossimi pensionamenti e le mobilità previste per dipendenti fuori sede rischiano di aggravare ulteriormente una situazione già drammatica. Ci avevano rassicurato in merito alle prossime assunzioni che dovevano essere 15 (che sarebbero comunque un numero insufficiente), ma ad oggi non abbiamo certezza né dei numeri né dei tempi. “Evidenziamo, inoltre, che l’Istituto spezzino, oltre alle proprie ordinarie attività, svolge anche funzioni prestigiose di carattere nazionale ed internazionale – spiegano le sigle sindacali -. Dal 2020 è infatti Polo nazionale per la previdenza della Marina Militare, in aggiunta ai già presenti poli delle convenzioni internazionali per molte CARSAT francesi e delle pensioni privilegiate della regione Liguria. La situazione che si è venuta a creare è insostenibile. L’Inps eroga, infatti, una tipologia di servizi spesso rivolti al sostegno di una fascia “debole” della popolazione ed il ritardo nell’erogare tali servizi comporta due ordini di problemi: uno di natura sociale dovuto al disagio arrecato a persone con difficoltà economiche, per le quali attendere significa vedere il moltiplicarsi dei propri problemi; uno legato alla sicurezza, giacché le difficoltà economiche patite portano spesso gli utenti a comportamenti aggressivi nei confronti degli incolpevoli operatori”.

