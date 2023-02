Chiavari: un mazzo di fiori alla lapide dei profughi istriani

Dalla Lega Giovani Tigullio

Nel giorno delle celebrazioni del Giorno del Ricordo, la Lega Giovani Tigullio desidera ricordare il sacrificio delle Foibe e l’esodo dei giuliano dalmati, alcuni dei quali trovarono ospitalità proprio a Chiavari. A tal proposito, Nicholas Fadda, Commissario Lega Giovani Tigullio, ha rilasciato la seguente dichiarazione:”Oggi ricordiamo i Martiri delle Foibe e le vittime dell’esodo giuliano-dalmata, si tratta di una tragedia e di un grande crimine avvenuto alla fine della Seconda Guerra Mondiale e nel periodo immediatamente successivo.

In quei giorni 350 mila nostri connazionali vennero espulsi dalle loro terre storiche e molte migliaia di essi vennero infoibati, ovvero vennero assassinati e poi gettati nelle cavità carsiche. Tra di essi, c’erano soldati, impiegati statali, anziani, madri, ragazzi e bambini. Qual era la loro colpa? Essere italiani! Ormai nessun negazionismo potrà più oscurare questa pulizia etnica perpetrata dai comunisti di Tito. La verità non può essere infoibata, noi non scordiamo!”



Si associa a queste intenzioni Fabio Bozzo, Segretario Provinciale Lega Tigullio: “Come Segretario Provinciale della Lega sono orgoglioso di presenziare a questo momento di ricordo storico. La tragedia delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata rappresenta una ferita non ancora del tutto rimarginata che grava sull’identità e sulla memoria del nostro Paese. Per troppo tempo la sinistra ha egemonizzato la cultura italiana, dando di questi eventi una visione errata e volutamente distorta. Oggi, in tempi relativamente più sereni, possiamo affermare che le menzogne sono forti, ma che la verità prima o poi viene a galla.”

